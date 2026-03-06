by Harleen Quinzellováオンライン百科事典のWikipediaを含むウィキメディア・プロジェクト全般において、深刻なセキュリティインシデントが2026年3月5日に発生しました。この問題により、ウィキメディア財団の管理者アカウントが侵害され、複数の言語版でページの大量削除や荒らしが相次いだため、一時的にサイト全体が読み取り専用モードとなり、JavaScript機能が停止される事態に発展しました。Wikipedia:Village pump (te