中東情勢の衝撃を1日遅く抱え込んだ韓国総合株価指数（KOSPI）は「黒い火曜日」を迎えた。指数は過去最大450ポイント以上急落し6000ポイントを割り込んだ。1日で時価総額は約377兆ウォン蒸発した。個人投資家が安値買いに出たが、外国人投資家の5兆ウォン台の投げ売りを防ぐには力不足だった。韓国取引所によると、3日のKOSPIは前営業日より7．24％、452．22ポイントの急落となる5791．91で取引を終えた。指数の下げ幅は過去最大で