3月1日、2025年度いっぱいで閉校する阿南市の椿泊小学校で閉校式が開かれました。式では在校生が学び舎に感謝の想いを伝え、集まった卒業生らとともに思い出の校舎との別れを惜しみました。 （児童）「さようなら、さようなら、椿泊小学校」この春、閉校する阿南市の椿泊小学校。1日の閉校式には、在校生や卒業生など約180人が参加しました。 （椿泊小学校・金森利至校長）「昼休みになれば児童10人全員が集まり、そこに教職