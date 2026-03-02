間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の公式X（旧ツイッター）は1日（日本時間2日）、ツインズのエース、ジョー・ライアン投手（29）が腰の張りで米国代表ロースターを外れ、代替選手としてヤンキースの左腕、ライアン・ヤーブロー投手（34）が選ばれたと発表した。ヤンキースの開幕ロースター入りが見込まれる選手でWBCに出場するのはこれで10人目。ヤーブローはアーロン・ジャッジ、デービッド・