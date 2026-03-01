クローゼットがすっきり片付く、手放しアイデアについてご紹介します。整理収納アドバイザーで暮らし評論家の大木聖美さん（50代）のケースです。ここでは、季節の変わり目にチェックしたい「じつは場所をとるファッション小物」5つと、その見直しルールについて語ります。1：タオルハンカチは「1週間分」だけで十分クローゼットや引き出しの中に、長く使っているタオルハンカチや、いただきもののハンカチをなんとなくため込んで