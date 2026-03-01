徳島県内の多くの高校で1日、卒業式が行われ高校生たちが通いなれた学び舎をあとにしました。徳島市の城北高校では普通科と理数科学科のあわせて262人が卒業式を迎えました。式では一人ひとりの名前が読み上げられた後卒業生を代表して普通科の梶本紗良さんと理数科学科の鈴木楓佳さんに寺澤昌子校長から卒業証書が手渡されました。続いて、寺澤校長が「自らの意思で周囲や社会に何かを与える存在となってほしいそれが卒業生に対す