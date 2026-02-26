発売1か月で1万1000台を突破！日産は2025年10月27日、軽スーパーハイトワゴンの「ルークス」を発売しました。4代目へとフルモデルチェンジしたルークスですが、予約開始から1か月で受注が1万1000台を突破するなど、早くもヒットモデルとなっているようです。【画像】超カッコいい！ これが日産の「新たな“軽ワゴン”」です！（30枚以上）どのような特徴があるのでしょうか。ルークスの歴史は、ホンダの人気車「N-BOX」よ