「50歳になって1食の量が8キロから6キロまで減ったんです」と話すアンジェラ佐藤さん。大食い界では「大丈夫!?」と心配する声もあるようですが、本人はそんな心配をよそに、今日も大食いをエンジョイしています。そのいっぽうで、いまだ解決しない食品ロス問題に心を痛める一面も。そもそも、彼女の大食いの原点は幼いころの「出されたご飯は残さない」という精神でした。その思いを胸に、矛盾と向き合いながら今日もご飯を頬張り