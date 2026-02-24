ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ男子ラージヒル銀、同ノーマルヒル銅、混合団体銅メダルの二階堂蓮が２４日、所属する日本ビールからの報奨金１５００万円の授与式に出席。イタリア発の飛行機の座席をエコノミーからビジネスクラスにアップグレードして帰国したことを明かした。五輪メダリストの座席クラスを巡っては、女子ビッグエア（ＢＡ）金、スロープスタイル（ＳＳ）銅メダルの村瀬心椛（ここも）、男子ＢＡ金の木