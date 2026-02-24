「ヤクルト春季キャンプ」（２４日、宜野湾）ヤクルト・青柳晃洋投手が、「左ハムストリングスの張り」の症状を訴えていることが明らかになった。この日、練習に姿を見せず、球団が症状を明らかにした。青柳は２３日の広島戦で登板し、３回１失点と好投していた。