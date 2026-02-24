ボクシング50戦50勝という記録を誇る“生きる伝説”ことフロイド・メイウェザー（49）と、ボクシング史上2人目の世界6階級制覇王者という偉業を成し遂げたマニー・パッキャオ（47）が、現地時間9月19日（日本時間20日）にアメリカ・ラスベガスの「スフィア」で11年ぶりに再戦することが決定した。試合はNetflixで独占配信される。【動画】RIZIN会見で久々に対面したメイウェザーとパッキャオ2人は2015年5月に対戦し、アメリカ