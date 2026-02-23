天気や花粉を気にせず洗濯物を干せる「ランドリールーム」は、家事がはかどる人気の間取り。一方で、季節によっては「思ったように乾かない」という悩みもあるようです。自宅に洗面脱衣室兼ランドリールームをつくった整理収納アドバイザーのESSEフレンズエディター・KEACONさんもそのひとり。洗濯物事情について語ります。暮らし始めて気づいた「洗面脱衣室」のデメリット2018年に家を建てたわが家。ランドリールームを兼ねた4.5