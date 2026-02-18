衆議院選挙後初の特別国会が2月18日に召集されました。県関係では、比例四国ブロックで初当選した、前知事で国民民主党の飯泉嘉門衆議院議員が喜びの初登院を果たし、国会議員としての第一歩を踏み出しました。午前10時。国民民主党の飯泉嘉門衆議院議員が当選証書を手に、国会議事堂前に姿を現しました。（飯泉嘉門議員）「県民・国民のみなさんのために、もう一度尽力できる機会を与えていただいたとことは、本当にうれしい」「