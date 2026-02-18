カプコンは2月16日、同社のPCゲームをお得に購入できる公式ストア「Capcom Town Store」を公式WEBサイト「Capcom Town」にオープンした。オープンを記念して、「10％割引クーポン」を配布中。●モンハン、ストリートファイター、バイオが安い！ クーポンも配布中Capcom Town Storeは、「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなど、カプコンの人気タイトルのSteamキーおよびGOGコードを販売