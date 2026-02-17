2月17日の午後、那賀町と海陽町の町境で作業中の重機が林道から転落して出火し、周辺で山林火災となっています。 山林火災が起きているのは、那賀町と海陽町の町境にある林道下の山中です。警察や消防などによりますと、17日の午後3時20分ごろ、現場で作業中の会社の関係者から、「落ちた重機から出火して、山に燃え移っている」と119番通報がありました。消防が駆け付け消火活動にあたっていますが、現在も延焼は続いています