2026年で開園25年を迎える、板野町の「あすたむらんど徳島」の魅力度向上や、新たな運営方法などを検討する会議が2月16日、県庁で開かれました。板野町の「あすたむらんど徳島」は、2026年7月に開園から25年を迎えます。累計で1000万人以上が来園する一方、これまでに大規模な改修は行われておらず、県議会では、施設の老朽化なども踏まえた抜本的な見直しを求める声が上がっていました。これを受け県は、テーマパーク