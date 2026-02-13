新著『The Giver 人を動かす方程式』が話題の元マイクロソフト・澤円氏と、元ゴールドマン・サックスの世界的な投資家・田中渓氏との初対談が実現。ワールドワイドな職場環境のなかで二人が見てきた“成功に不可欠な”Giver（=与える人）の考え方と“自らの挫折体験”とは？【写真】この記事の写真を見る（4枚）◆◆◆◆澤円氏（左）と田中渓氏（右）撮影・細田忠（文藝春秋）見返りを求めずgiveにフォーカスする澤田中さん