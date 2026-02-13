札幌・北警察署は2026年2月13日、札幌市北区で交際あっせん詐欺が発生したと発表しました。被害にあったのは札幌市北区に住む20代の男性です。警察によりますと、2026年1月30日、SNS上で、女性との交際をあっせんしている女を名乗る者と知り合い、ほかのSNSでやり取りするようになりました。その後、男性は紹介を受けた女性とデートをするための費用などとして、1月31日から2月9日までの間に、複数回にわたり、指定された口