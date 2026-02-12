ミラノ・コルティナオリンピックでウクライナの選手が追悼のヘルメットを競技で着用する意向を示し失格になった問題で、選手が「尊厳の代償」とコメントしました。ロシア侵攻で犠牲となったアスリートたちの写真をあしらったヘルメットを使う意向を示し失格となった、スケルトン男子のウクライナ代表、ウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手は自身のSNSに「これが私たちの尊厳の代償だ」と投稿しました。これに先立ち、IOC（国際オリン