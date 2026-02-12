お笑いコンビ「オアシズ大久保佳代子（54）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。収録1週間前に行った温泉を大絶賛した。「真冬の温泉SP」と題し、温泉好きのゲストが集結。湯の鮮度の話題から足元湧出（ゆうしゅつ）で有名な岩手県花巻市にある「鉛温泉・藤三旅館」の話となり、資料映像も流れた。これにMCの上田晋也が「大久保知ってんの?」と尋ねると「マジで先週、私行ったん