ピクサー・アニメーション・スタジオの監修＆キュレーションのもと制作された映画のワンシーンを、実物大のスケールで再現した展覧会「ピクサーの世界展」が、3月20日（金・祝）から5月31日（日）までの期間限定で、東京・豊洲にあるCREVIA BASE TOKYOで開催される。【写真】ピクサー没入型イベント「ピクサーの世界展」イベントの様子『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』の世界に没入できる