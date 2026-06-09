アシックスから、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズの子ども靴が登場。「ウッディ＆ジェシー」と「バズ・ライトイヤー」をモチーフにした2種類のデザインがラインナップされます☆ アシックス ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズ「シューズ」 先行発売：2026年6月18日〜アシックスオンラインストア発売日：2026年6月25日取扱店舗：アシックスキッズ銀座、アシックスキッ