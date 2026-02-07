IMP.が、5thシングル『INVADER』を4月13日にリリース。2月25日20時30分よりTOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートする。 （関連：【映像あり】IMP.がED主題歌担当、ドラマ『ぴーすおぶせーふ』予告） 本シングルに収録されるカップリング曲「STRANGER」は、メンバーの基俊介が出演する、3月10日より日本テレビにて放送開始のドラマ『ぴーすおぶせーふ』のエンディング主題歌