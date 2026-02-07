IMP.が、5thシングル『INVADER』を4月13日にリリース。2月25日20時30分よりTOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートする。

（関連：【映像あり】IMP.がED主題歌担当、ドラマ『ぴーすおぶせーふ』予告）

本シングルに収録されるカップリング曲「STRANGER」は、メンバーの基俊介が出演する、3月10日より日本テレビにて放送開始のドラマ『ぴーすおぶせーふ』のエンディング主題歌に決定。ドラマの放送に先駆けて、放送前日の3月9日0時より先行配信される。

また本シングルは、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースに。「STRANGER」はカップリング曲として全形態に収録され、Blu-ray初回生産限定盤Aには、『INVADER (Music Video) Behind The Scenes』が、初回生産限定盤Bには、『INVADER CD Jacket / Booklet Behind The Scenes』が収録されている。

『ぴーすおぶせーふ』は、2022年にドラマ、2023年に舞台が上演された『ぴーすおぶけーき』のキャストとスタッフが再集結した完全新作ドラマ／舞台連動企画。シリーズ第2弾となる本作は、謎の組織による国会占拠事件をきっかけに、タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”が、関わりたくないのに真相へと近づいていく姿を、3人の会話劇で届けするストーリーとなっている。

本情報とあわせて、同ドラマのキービジュアルと予告動画が公開された。

・IMP. コメント（エンディング主題歌について）

IMP.の「STRANGER」がエンディング主題歌になるということで、率直にとても嬉しいです。普段クールな曲調を歌うことが多い僕たちの中でも、力強い爽やかな楽曲だと思います。自分が直面する困難やさまざまな壁に対して自分自身と向き合い、そんな自分を受け入れて前を向いて戦っていくというメッセージも込められています。「ぴーすおぶせーふ」の本編を見終わった後にこの楽曲が流れて、皆さんの心に寄り添える形になれたらとても嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）