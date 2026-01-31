31日（日本時間2月1日）にサウジアラビアのリヤドで開催されるWWEプレミアム・ライブ・イベント「ロイヤルランブル」に向けてWWE女子スーパースターのナタリアがインタビューに応じ、かつて日本に半年間滞在していた当時の意外な思い出を明かした。【映像】ナタリア、ゴキブリの恐怖を激白WWE入団前、半年間ほど渋谷に住んでいたというナタリアは「渋谷のスクランブル交差点を渡るのが大好きだった。地元を離れ自立心を養い、