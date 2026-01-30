16年リオデジャネイロ五輪競泳男子400メートル個人メドレーで金メダルの萩野公介氏（31）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。メジャーリーガーとの貴重なショットを紹介した。「本日はジムトレーニング！」と投稿した萩野氏。インスタでトレーニングメンバーとの集合写真を掲載したが、「少し前の時間に佐々木朗希選手がトレーニングをされてました！お写真皆さんで1枚！」と紹介した。大リーグ・ドジャースで大谷翔