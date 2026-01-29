サッカー中国代表元監督の李鉄氏（ゲッティ＝共同）中国サッカー協会は29日、不正に関与した73人に永久追放処分を科したと発表した。AP通信が伝えた。2024年に収賄罪で無期懲役の判決を受けた陳戌源元会長や、贈収賄罪などで懲役20年となった元中国代表監督の李鉄氏らが含まれている。（共同）