衆院選の在外投票が始まり、韓国・ソウルの日本大使館で在外投票する有権者＝28日（共同）【ソウル、シドニー、北京】衆院選の在外投票が28日、世界各地の在外公館で始まった。日本政府によると、投票所は大使館や総領事館など計233カ所で、在外選挙人名簿に登録した有権者は約10万3千人。イランやアフガニスタンなど安全上の懸念がある公館での実施は見送られた。投票に訪れた人々は、外国人政策や物価高対策に関心を寄せた。