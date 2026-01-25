Photo: 小暮ひさのり 2024年9月19日の記事を編集して再掲載しています。「これ使ってみてくださいよ」と、ある日ギズ編集部から渡されたのが、Apple Pencil！ …っぽい見た目のタッチペン。なんとダイソーの。Amazonで散見されるジェネリックApple Pencilの類ですねー。ダイソーも出したんだ〜。…なんて思ってたら、「これ1,100円です」なんて追撃ぶっこまれて目ん玉飛び出ました。はぁ？