円安是正に日米連携？円急騰155円台に 為替介入に向け「レートチェック」かFNNプライムオンライン

円安是正に日米連携？円急騰155円台に 為替介入に向け「レートチェック」か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 23日のNY外国為替市場の円相場で、円高・ドル安が急速に進行した
  • これに先立って、23日の東京市場でも夕方の約10分間に2円程度急騰
  • 為替介入をめぐって日米当局が連携に動き出したとの観測が出ている
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 埼京線で刃物所持か 少年を逮捕
  2. 2. 警察官 退店しない酔客の顔殴る
  3. 3. 調理実習 6人がピザで体調不良
  4. 4. 高市首相 メイク激変のウラ話
  5. 5. ギャル曽根「大会」の衝撃ギャラ
  6. 6. すしざんまい 経営ついに限界か
  7. 7. 8畳部屋1人勤務…通報し逆転勝訴
  8. 8. 若者は「パーカー」と呼ばない?
  9. 9. グシャグシャの車に大物官僚2人
  10. 10. 大島優子の激変した姿が話題に
  1. 11. 夫婦が引き取った子犬 翌日急死
  2. 12. 大ヒットのVIVANT超え視聴率独走
  3. 13. ネイリスト殺害 想像絶する無念
  4. 14. 平愛梨 夫から指摘「あごに肉」
  5. 15. 小畑容疑者の指名手配写真が強烈
  6. 16. 「体毛を」大学が異例の呼び掛け
  7. 17. 友達と別れ7秒 娘に車突っ込んだ
  8. 18. 白から青 転職したら年収増加も
  9. 19. セブン店員が発売前にメルカリ
  10. 20. サンド 生保担当者と音信不通
  1. 1. 埼京線で刃物所持か 少年を逮捕
  2. 2. 警察官 退店しない酔客の顔殴る
  3. 3. 調理実習 6人がピザで体調不良
  4. 4. 高市首相 メイク激変のウラ話
  5. 5. すしざんまい 経営ついに限界か
  6. 6. グシャグシャの車に大物官僚2人
  7. 7. 夫婦が引き取った子犬 翌日急死
  8. 8. 大ヒットのVIVANT超え視聴率独走
  9. 9. ネイリスト殺害 想像絶する無念
  10. 10. 友達と別れ7秒 娘に車突っ込んだ
  1. 11. 小畑容疑者の指名手配写真が強烈
  2. 12. カキ料理食べた16人に食中毒症状
  3. 13. 小学生が男に腹部を殴られる
  4. 14. 壁に女性遺体 常連客が語る全貌
  5. 15. 暴行か デヴィ夫人を書類送検
  6. 16. 岩田アナ 和久田アナ内定で退社?
  7. 17. ベルトコンベアに巻き込まれ死亡
  8. 18. 水戸殺害「初彼女」に強い執着心
  9. 19. 引き取り処分→タダ仕入れ? 拡散
  10. 20. 埼京線で刃物振り回し パニック
  1. 1. 父が体に隠した資産 火葬後発見
  2. 2. 乗らせません NEXCOが異例の措置
  3. 3. 家の「健康状態」は玄関で見抜く
  4. 4. 高市首相の長男 出馬見送り表明
  5. 5. 中道 円より子氏の公認取り消し
  6. 6. 創価学会がSNS投稿に注意喚起
  7. 7. ゆうこく連合 合流者が完全否定
  8. 8. 報道酷すぎ…党代表らもブチギレ
  9. 9. 出生率 過去最少の2024年下回る
  10. 10. 吉村洋文氏「選挙妨害はやめて」
  1. 11. 玉川氏が欠席 政界との関連指摘
  2. 12. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
  3. 13. 村西監督痛烈 中道は本性破廉恥
  4. 14. 木原氏 拉致被害者の帰国へ決意
  5. 15. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
  6. 16. 高市サゲに反発も置き去り状態
  7. 17. 山本太郎氏 血液のがん一歩手前
  8. 18. 愛されたね…とても 感動の物語
  9. 19. 創価学会の選挙活動に異常事態
  10. 20. 戦後最短“真冬の選挙戦”事実上スタート　各党主張は？
  1. 1. 中国からの技術供与得られず 印
  2. 2. 金正恩氏 やりたい放題の裏側
  3. 3. 韓財閥の孫娘「事件は親が処理」
  4. 4. 事後よ 英のお騒がせ女性に幻滅
  5. 5. ベッカム家騒動「不倫相手」参戦
  6. 6. 「浅田真央と親しいか…難しい」
  7. 7. 韓国に対する好感度が最も高い国
  8. 8. メキシコ麻薬密売人の人物を拘束
  9. 9. トランプ氏の発言「侮辱的」
  10. 10. 仏大統領「いじめっ子に屈せず」
  1. 11. 「AIは5層のケーキ」重要な意味
  2. 12. 北で「イケない秘密の遊び」実態
  3. 13. 仏から来日→鉄板焼きに「最高」
  4. 14. 中国 日本企業に用途説明義務
  5. 15. ミシンの音が響く 北京で再流行
  6. 16. 「人の皮はぐ」休暇中も課題多き
  7. 17. トランプ氏の「発言」に物議醸す
  8. 18. 騒動当事者が韓番組出演…物議
  9. 19. 高学歴と地球外生命体 海外調査
  10. 20. 日本から導入？中国で新品種「黒イチゴ」が人気に―台湾メディア
  1. 1. 白から青 転職したら年収増加も
  2. 2. 「指定席は諦めた」新幹線で悲劇
  3. 3. カフェ退職 引き金になった一言
  4. 4. 「前頭葉ハック」FBに内部資料
  5. 5. 23区で家賃2.7万 想像の5倍綺麗
  6. 6. 国債が…100万回に3回の異常事態
  7. 7. すたみな太郎 週1ペースで閉店も
  8. 8. 「伸びている業種、実は…」指摘
  9. 9. 日経平均 一時3万4000円台も
  10. 10. 「反日」叫ぶ声も 日中関係は
  1. 11. 数学的思考の人のお金の使い方
  2. 12. 税務署が許さない「学費の振込」
  3. 13. プルデンシャル不正の根深い背景
  4. 14. 劇団四季 チケット保険を開始へ
  5. 15. 建設業倒産 2000件超えの惨状
  6. 16. NHK受信料 非効率で逆進的運営?
  7. 17. 株で資産増 損してしまう判断
  8. 18. 税務署が許さないタンス預金
  9. 19. 富裕層が実践する「3つの教訓」
  10. 20. 【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに　「ネコの日バッグ」抽選販売
  1. 1. 「マックの行列で人生変わった」
  2. 2. クルミ粉砕 シャオミ最強スマホ
  3. 3. 「Gemini」で使える裏ワザ 紹介
  4. 4. 「SIMスワップ」に注意呼びかけ
  5. 5. iPhoneマイナカード 500万枚突破
  6. 6. 「自転車に人権がない道」に遭遇
  7. 7. シャオミ 最新モデル「F8 Pro」
  8. 8. 非スマートウオッチなら、これで決まり！　新モデルが続々登場するG-SHOCK【即買いガジェット】
  9. 9. OpenAIやGoogleから続々と登場！　もうウザい広告を見る必要なし！　検索革命!!　「AIブラウザ」超活用術
  10. 10. Googleに新種のリスクを公表
  1. 11. GU NY発の人気アパレルが誕生
  2. 12. モトローラの「デザイン・実用性妥協なし」スマホ、実質32,000円台だ
  3. 13. ドコモSMTBネット銀が目指すもの
  4. 14. 米Microsoft 11にアプリ正式提供
  5. 15. ジブリの1シーン AIが検索可能
  6. 16. auとUQ mobileにてFOMAからのMNPでiPhone 16eが一括50円、Pixel 9aが一括250円に！3Gとりかえ割プラスを実施で割引増額
  7. 17. TikTokの新組織 設立を発表
  8. 18. Go言語を使う開発者のAI使用状況や使用エディターなどが丸ごと分かる調査レポート2025年版が公開される
  9. 19. リラックマ・コリラックマ・チャイロイコグマが神田に勢ぞろい！千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式
  10. 20. NASA「んなわけない」“8月12日、地球から7秒間だけ重力が消える”陰謀論、全否定される
  1. 1. F1選手に約5671億円 相続可能性
  2. 2. U-23中国に最悪のニュース? 懸念
  3. 3. F1初参戦18歳 運転免許証がない
  4. 4. 独の名騎手 シュタルケ現役引退
  5. 5. つば九郎復帰に「こうご期待!」
  6. 6. 真美子さんと一緒に「初帰省」か
  7. 7. 小倉競馬で大珍事 1番人気8連勝
  8. 8. 435本塁打でも…殿堂入りに賛否
  9. 9. 「山田は…老け込む年ではない」
  10. 10. 分かっていない…大坂の相手激高
  1. 11. プロキオンS 前日発売を取りやめ
  2. 12. 山本由伸 MLBでの好きな食べ物
  3. 13. 380億円契約は「狂気の沙汰だ」
  4. 14. 「大谷は実在しない…」SF級衝撃
  5. 15. 原晋氏 1年間で5億円稼ぐ社員も
  6. 16. 大相撲で89年ぶり 快挙が射程に
  7. 17. 大相撲の客席に「本物だ!」登場
  8. 18. F1 ホンダが開発「時間切れ」か
  9. 19. 米セレブ2人 大谷の魅力に抗えず
  10. 20. 「まったくもって敬意に値する」49歳の誕生日を迎えた中田英寿を古巣ローマの地元メディアが回想「ユベントス戦のミサイルで貢献した日本人」
  1. 1. ギャル曽根「大会」の衝撃ギャラ
  2. 2. 若者は「パーカー」と呼ばない?
  3. 3. 大島優子の激変した姿が話題に
  4. 4. セブン店員が発売前にメルカリ
  5. 5. 平愛梨 夫から指摘「あごに肉」
  6. 6. 「体毛を」大学が異例の呼び掛け
  7. 7. 中居正広氏が「裏方転身」か
  8. 8. コムドットひゅうが 真剣交際か
  9. 9. サンド 生保担当者と音信不通
  10. 10. 矢部クビ直後マネの行動に閉口
  1. 11. MBSが衆院選に関して不適切内容
  2. 12. ドラゴンボール 人気キャラ1位
  3. 13. 秀吉の凄い口臭に耐え抱かれたか
  4. 14. 不倫報道 畠山アナひっそり復帰
  5. 15. 田久保氏 インスタ投稿痛恨ミス
  6. 16. ほぼ大屋根リング? ホテルが物議
  7. 17. 「強くてこわい日本」視聴者激怒
  8. 18. 「もう無理だ」水卜アナお手上げ
  9. 19. 目見づらく病院へ…「末期」宣告
  10. 20. 世界一周30万円 航空券バカ売れ
  1. 1. 濡れ場も厭わぬ役者魂…絶賛の嵐
  2. 2. 座ったままできる姿勢改善
  3. 3. 出演番組が195本増でブレイク1位
  4. 4. 重度のうつ告白 検査結果を報告
  5. 5. 60代やめてよかったこだわり8選
  6. 6. スキマバイトへ「使えないわね」
  7. 7. 見た目も優秀 ユニクロのバッグ
  8. 8. 2420円 しまむらの「神パンツ」
  9. 9. 3COINSのキッチン雑貨に注目
  10. 10. 20kgの脂肪ちぎり捨て SNSで話題
  1. 11. 19年連続売上No.1 化粧水・乳液
  2. 12. 娘誕生も「妻ファースト」夫
  3. 13. お金使うの怖い…財布すら買わず
  4. 14. 12星座占い 今日の運勢ランク
  5. 15. 「久慈」はなんて読む？答えはひらがな2文字！？
  6. 16. 復縁迫る彼氏 口説く彼氏に呆れ
  7. 17. 夫が大麻所持で逮捕 女性の心境
  8. 18. 「安い低層階」子の発言に驚愕
  9. 19. デニムが上手い人の「着方」
  10. 20. 驚愕の経済力を見せた「神客」