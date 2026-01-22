¸µ¿Íµ¤¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡¦¤¿¤Ì¤«¤Ê¤¬Ç¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿»×¤ï¤ÌÈ¿¶Á¤¬ÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤Ì¤«¤Ê¡¢¿¶¤ê¹þ¤ßÌÀºÙ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¶Ã¤­¤ÎËÜÌ¾²áµî¤ËÂç±ê¾å¤·¤¿¤¿¤Ì¤«¤Ê¡ÖºòÇ¯11·î¡¢¤¿¤Ì¤«¤Ê¤µ¤ó¤Ï4Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ì¤«¤Ê¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø170¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤ÎÃËÀ­¤Ï¿Í¸¢¤Ê¤¤¡ÙÈ¯¸À¤Ç±ê¾å¡£Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤äµÚ¤Ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£Ä¹