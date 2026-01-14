e-POWERの源流となった挑戦的スポーツカー静かな街中を走る電気自動車が当たり前の存在になりつつある今、自動車の進化は環境性能と走る楽しさをどう両立させるかという問いと常に向き合っています。その答えをいち早く提示していた一台が、今から十年以上前に登場していたことをご存じでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが“1.2リッター400馬力オーバー”の日産「斬新“MR”スポーツカー」です！（23枚）インフィニテ