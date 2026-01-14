Ìó1600Ëü±ß¤ÇÂæÏÑ¤ÎË¡Ì³Éô¹ÔÀ¯¼¹¹Ô½ðÂæËÌÊ¬½ð¤Î¸ø¼°Facebook¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2026Ç¯1·î¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡ÊÎËÅì¡Ë¹Ò¶õ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¹µÒµ¡¥Þ¥¯¥À¥Í¥ë¡¦¥À¥°¥é¥¹¡ÖMD-83¡×¤¬¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¹Ò¶õ¤Ï2019Ç¯¤Ë±¿¹Ò¤òÄä»ß¤·¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢ÂæËÌ¡¦¾¾»³¶õ¹Á¤Ç¤Ê¤«¤Ð¡ÉÊüÃÖ¡É¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÄ¹Ç¯Î±¤áÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬º£²óÍî»¥¤Î¡ÖÆüËÜ¤¸¤ã·ã¥ì¥¢Î¹µÒµ¡¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç