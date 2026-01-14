¶õ¹Á¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÉÊüÃÖ¥×¥ì¥¤¡É¤Î¡ÖÆüËÜ¤¸¤ã·ã¥ì¥¢Î¹µÒµ¡¡×¤ËÇã¤¤¼ê½Ð¸½¡ª ¸½Âå¤Îµ¡ÂÎ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ä¤½¤Î²Á³Ê¤Ï¡©
¡¡ÂæÏÑ¤ÎË¡Ì³Éô¹ÔÀ¯¼¹¹Ô½ðÂæËÌÊ¬½ð¤Î¸ø¼°Facebook¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2026Ç¯1·î¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡ÊÎËÅì¡Ë¹Ò¶õ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¹µÒµ¡¥Þ¥¯¥À¥Í¥ë¡¦¥À¥°¥é¥¹¡ÖMD-83¡×¤¬¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¹Ò¶õ¤Ï2019Ç¯¤Ë±¿¹Ò¤òÄä»ß¤·¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢ÂæËÌ¡¦¾¾»³¶õ¹Á¤Ç¤Ê¤«¤Ð¡ÉÊüÃÖ¡É¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÄ¹Ç¯Î±¤áÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬º£²óÍî»¥¤Î¡ÖÆüËÜ¤¸¤ã·ã¥ì¥¢Î¹µÒµ¡¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¹Ò¶õ¤ÏÂæËÌÅí±à¶õ¹Á¡¦¾¾»³¶õ¹Á¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¹ñÆâÀþ¡¢¶áµ÷Î¥¹ñºÝÀþ¤ò±¿¹Ò¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤âÄê´üÊØ¤ò»ý¤Ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é2019Ç¯12·î13Æü¤ËÁ´ÊØ±¿¹Ò¤òÄä»ß¡£µ¡ÂÎ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÅí±à¶õ¹Á¡¦¾¾»³¶õ¹Á¤ËÎ±¤áÃÖ¤«¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¶õ¹Á¤Î»ÈÍÑÎÁ¡¢ÀÇ¶â¤Ê¤É¤âÌ¤Ê§¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡MD-83¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âTDA¡¦JAS(Åì°¡¹ñÆâ¹Ò¶õ¡¦ÆüËÜ¥¨¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡£JAL¤È¹çÊ»¤·¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾ÃÌÇ)¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¯¥À¥Í¥ë¡¦¥À¥°¥é¥¹¼Ò¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ¡¡ÖDC-9¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ÏÉè¤òµâ¤à¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢T»úÈøÍã¤È¡¢Æ¹ÂÎºÇ¸åÉô¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ö¥ê¥¢¥¨¥ó¥¸¥óµ¡¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥¡¡¼¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¹Ò¶õ¤ÏMD-83¤ò¶áÇ¯¤Þ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¥ì¥¢¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæËÌÊ¬½ð¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¸µ¥Õ¥¡¡¼¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¹Ò¶õ¤ÎMD-83¤Ï320ËüÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó1600Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£