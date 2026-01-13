ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¤ò¤á¤°¤ë³ÑÃàÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ò¹µ¤¨¤Æ¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¼«¼çÅª¤Ê¼­Ç¤¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤Î¤âÊÑ¿ô¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼¡´üFRBµÄÄ¹¤Î¿ÍÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤À¤ì¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë·è¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬19¡Á23Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Î¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ëÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à