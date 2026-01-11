米ニューヨークでミサに参加するヒックス司教（左）とドラン大司教＝2025年12月18日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米国のローマ・カトリック教会で大きな力を持つニューヨーク大司教区のトップ、次期大司教にロナルド・ヒックス司教（58）が任命された。これまでのティモシー・ドラン大司教（75）はトランプ大統領に近い保守派の大物だったが、次期大司教は政権の移民政策を批判し、移民に同情的。2月に正式就任すれば