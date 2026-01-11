トランプ大統領のベネズエラ急襲が突きつけた、残酷な現実。「投資対効果」「ドンロー主義」「G2」。この3つの行動原理を読み解けば、アメリカがもはや日本の味方とは呼べない状況であることがわかります。（百年コンサルティングチーフエコノミスト鈴木貴博）連載『今週もナナメに考えた鈴木貴博』をフォローすると最新記事がメールでお届けできます。「ベネズエラ攻撃」はアメリカらしくない日本の未来を予測するためには