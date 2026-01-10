記者会見するイタリアのメローニ首相＝9日、ローマ（ロイター＝共同）【ローマ共同】イタリアのメローニ首相は9日の記者会見で、欧州連合（EU）はロシアと対話を再開するべきだと述べ、窓口となる特使の任命を提案した。トランプ米政権が示したロシアの主要国（G8）復帰案については「時期尚早」として、否定的な考えを表明した。ウクライナ和平交渉は米政権が仲介役を担い、欧州各国の意向が反映されないとの懸念が根強い。メ