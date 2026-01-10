1月11日に初日を迎える初場所では、先場所で初優勝したウクライナ出身の安青錦が新大関として土俵に上がる。最高位への昇進が早期に実現すれば横綱・大の里に匹敵するスピード出世となる。ファンの期待が現実となる可能性はどれほどか。第65代横綱・貴乃花光司氏と、好角家で知られる落語家・立川志らく師匠が語り合った。【全3回の第1回】【写真】所要14場所で大関へと駆け上がった安青錦。ほか、負傷しながらも豪快な優勝を決