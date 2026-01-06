SNSでも大人気の【GU（ジーユー）】の「名品パンツ」はチェック済み？ まだ持っていないという人は、この機会にぜひチェックしてみて。2タックとセンタープレス入りのきれいめなルックスながら、後ろゴム仕様で楽ちんな「ワイドパンツ」で、40・50代の大人コーデにも馴染みやすく、きっと頼れる相棒になるはず。おしゃれなショップスタッフさんのスタイリングを参考に「冬のサマ見えコーデ」をご紹