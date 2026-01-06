5日、米ニューヨークの連邦地裁に出廷し、傍聴人に反応するベネズエラのマドゥロ大統領（手前中央）のイラスト（AP＝共同）【ニューヨーク共同】「今も大統領だ」。5日、米ニューヨークの中心部マンハッタンにある地裁に出廷したベネズエラのマドゥロ大統領。足かせをされたままスペイン語で自分は現職の国家元首だと主張し、強気の姿勢を崩さなかった。米メディアが伝えた。マドゥロ氏は判事から身元について質問され「ベネズ