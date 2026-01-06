2019年、ホワイトハウスで記者会見するトランプ米大統領（右）とトルコのエルドアン大統領＝ワシントン【イスタンブール共同】トルコのエルドアン大統領は5日の閣議後の演説で、米軍によるベネズエラ攻撃を巡ってトランプ米大統領と電話会談し「ベネズエラを不安定化させるべきではない」との懸念を伝えたと明らかにした。エルドアン政権はベネズエラの反米左派マドゥロ政権を支持しており、攻撃は「国際法違反」との認識を示し