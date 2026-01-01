ピアニストの角野隼斗（30）が1月1日、自身のSNSを通じ、結婚を発表した。【画像】ピアニスト角野隼斗、元日に結婚発表（報告全文）角野は、Xに書面を投稿。「いつも応援してくださる皆様へ」と宛て、「私事ではございますが、このたびかねてよりお付き合いしていた方と結婚する運びとなりました」と報告。「お相手は表に出る仕事をしている方ではありませんが、凛とした強さを持ち、周りへの愛と気遣いに溢れた、とても尊敬