アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里（27）が1日、自身のXを更新。お年玉をもらったことを明かした。【写真あり】「指原さんのお年玉袋のセンスw」大谷映美里が指原莉乃からもらった“お年玉”の全貌大谷はメンバー全員の集合カットと、“小袋”を持ったカットを投稿。「あけましておめでとうございます指原さんからお年玉いただきました」とプロデューサーの指原莉乃からお年玉をもらったことを明かした