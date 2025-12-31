高速道路を泥酔状態で8．5キロも逆走して事故を起こした40代の運転者が警察に捕まった。釜山（プサン）警察庁釜山高速道路巡察隊によると、31日午前3時25分ごろ、釜山蔚山（ウルサン）高速道路を釜山方面に車で走行していた40代の運転者Aが海雲台（ヘウンデ）トンネルの入り口で車を突然Uターンさせた後、逆走を始めた。Aの乗用車は正常に走行する車と向き合いながら約8．5キロを逆走し、機張（キジャン）1トンネル内部に進入した