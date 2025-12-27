メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋大学医学部附属病院の小児外科で手術中の医療事故が複数発生し、12月9日から手術を停止していることがわかりました。 関係者によりますと、小児外科ではいずれも内視鏡を使った手術で2年前に患者の健康な腎臓1つを誤って摘出する事故があったほか、今年に入ってから手術中に患者が死亡する事故が起きていました。 ともに外部委員を入れた事故調査委員会を設置し原因を調べていますが