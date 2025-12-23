冬はラーメンや鍋料理などの温かい食べ物がおいしい時季です。ただ、温かい食べ物を食べているときに鼻水が出てしまい、困った経験はありませんか。SNS上では「ラーメン食べると鼻水が出る。恥ずかしい」「鼻水が止まらない」といった声が上がっています。【豆知識】「えっ…」これが「副鼻腔炎」の特徴的な症状です！温かい物を食べるときに鼻水が出てくるのはなぜなのでしょうか。病気の可能性や鼻水が出るのを抑えるコツ