大相撲の冬巡業は21日、埼玉県新座市で行われ、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が冬巡業を総括した。22日間の全日程が終了。「やっと終わった。大変だった」。この日の朝稽古では左膝にテーピングを施して調整した。前日に病院で検査を受け、「筋肉が固まって、ちょっと引っ張っている感じ。ケガなく無事に巡業を終わることができて良かった」と話した。同じ出羽海一門の境川巡業部長（元小結・両国）は理事の任期満了に伴い、