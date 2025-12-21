〈「妻が、暴れるんです」怒鳴る、叩く“凶暴すぎる妻”から逃げ、夫は真冬の公園で寝たことも…『60代夫婦』の歪すぎる関係〉から続く「妻が、暴れるんです」「その辺にあるものを手あたり次第に投げたり。私につかみかかってくる時もあります。両腕をつかまれて揺さぶられたり……」【画像】この記事の画像を見る64歳の達夫さんは、62歳の妻・百合子さんの暴れっぷりに困ってカウンセリングを訪問した。時には包丁を持ち出すこ