½µËö¤ËÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á¬Åò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¹Íá»ÜÀß¡ÖÎµÀô»û¤ÎÅò¡×¤Î¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÍ×Ãí°Õ¡ÛÂç¿Í¤¬¤ä¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¤³¤ì¤¬¡¢Á¬Åò¤Ç¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÈNG¹ÔÆ°¡É¤Ç¤¹¡ª¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÁ¬Åò¤Ç¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ò¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÈô¤Ð¤¹¡×¡ÖÅòÁ¥¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¡×¡ÖÍá¾ìÆâ¤òÁö¤ë¡×¤Ê¤É¤òNG¹Ô°Ù¤È¤·